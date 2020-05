Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) gaat de regering voorstellen om het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona te verlengen tot 1 september. 'Dat is nodig om ontslagen te vermijden.'

Dat zegt ze in een interview in De Tijd zaterdag.

'De regering moet het nog goedkeuren, maar na de zomer willen we overstappen op het meer voorwaardelijke systeem van economische werkloosheid.

'Om daar een beroep op te kunnen doen, moeten bedrijven aantonen dat de crisis een grote impact heeft op hun activiteiten.

'Zo willen we vermijden dat bedrijven die tijdelijke werkloosheid niet echt nodig hebben er gebruik van blijven maken om hun kosten te drukken', voegt Muylle eraan toe.

