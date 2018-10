Milieuactivist George Monbiot: 'De mensheid is een groep altruïsten geleid door psychopaten'

Volgens de vermaarde Britse milieuactivist George Monbiot gaat de wereld naar de verdoemenis, maar heeft de mens het in zich om het tij te keren. 'Ik leg mijn lot niet in de handen van de technologie. Ik leg mijn lot in de handen van de menselijke natuur.'