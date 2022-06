Middenveldorganisaties zoals ACV, ABVV, Kifkif, Vriendschap Zonder Grenzen en vele andere voeren vrijdag actie om de vele mensen zonder papieren in ons land in te schakelen op de arbeidsmarkt. Drie symbolische acties zijn er vandaag: in Brussel steken mensen zonder wettig verblijf een handje toe op een basisschool, in Antwerpen in een woonzorgcentrum en in Brugge in een horecazaak. Zo komen drie sectoren aan bod waar momenteel geschreeuwd wordt om helpende handen.

De boodschap van de middenveldorganisaties is duidelijk. Duizenden vacatures raken niet ingevuld en een deel van de oplossing ligt voor het grijpen: schakel mensen zonder wettig verblijf in. Dit levert volgens de actievoerders alleen maar winst op, voor de werkgevers, voor de migrant, voor de samenleving en voor de economie.

Naar schatting leven er tot 150.000 mensen zonder papieren in België, weet Stefaan Peirsman van christelijke vakbond ACV: 'We stellen vast dat er al heel lang heel veel mensen zonder papieren in ons land zijn, we stellen ook vast dat die niet teruggaan. Het wordt tijd dat mensen die hier al heel lang zijn een kans krijgen. Geef ze werk, laat ze zich bewijzen, en haal ze uit de uitbuiting waar ze vandaag vaak in zitten.'

In basisschool De Kleurdoos in hartje Brussel vangen een tiental vrouwen zonder geldige verblijfspapieren de kinderen op tijdens de speeltijd. Initiatiefneemster van deze actie, Riet Dhont van Vriendschap zonder Grenzen, legt uit: 'Die mensen helpen op de speelplaats, in de refter, en ondertussen kunnen de leerkrachten op hun gemak een kop koffie drinken of vergaderen, zodat zij niet alles moeten doen op school.'

Eén van die helpende handen is Rika Tajik. Zij is een Afghaanse die al zeven jaar zonder geldige papieren in ons land verblijft: 'Ik zou graag mensen verzorgen, in een woonzorgcentrum, maar zonder papieren kan dat niet.' De middenveldorganisaties voeren de actie nu om een boodschap te sturen naar de federale werkgelegenheidsconferentie van 14 en 15 juni. Het thema van die conferentie is arbeidsmarktintegratie van personen met een herkomst buiten de EU.

Legale migratiekanalen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi reageert op de actie: 'Ik ben volledig voor het activeren van mensen op de arbeidsmarkt. Maar dan wel van mensen die hier al legaal zijn. Wie hier wil komen werken, moet een aanvraag indienen vanuit het buitenland en niet vanuit onwettig verblijf in België. Anders moedigen we mensen aan onwettig naar hier te komen', aldus staatssecretaris Mahdi, die wijst op de legale migratiekanalen: gezinshereniging, studiemigratie en ook arbeidsmigratie.

Wat dat laatste betreft, maakt Mahdi werk van een 'transparante procedure': Een voorbeeld daarvan is het zoekjaar voor studenten die hier afgestudeerd zijn. 'Studenten verloren vroeger heel snel hun verblijfsrecht na het afmaken van hun studies. Dat is niet alleen dom voor onze arbeidsmarkt, maar een weggesmeten investering in talent. Zij kunnen nu een jaar zoeken naar een job, omdat ze een jaar verblijfsrecht kunnen aanvragen. Daarnaast bekijken we ook hoe we er voor kunnen zorgen dat meer mensen die hier al een verblijfsstatus van lange duur hebben, kunnen overschakelen naar een verblijf op basis van arbeid.'

Tot slot, zo zegt de staatssecretaris, wordt werk gemaakt van een betere begeleiding van mensen zonder wettig verblijf naar de bestaande procedures legale migratie én naar terugkeer. 'Mensen krijgen niet langer een 'papiertje' met een bevel om het grondgebied te verlaten, maar worden voortaan beter opgevolgd.'

