Mexico houdt woensdag top met VS over importtarieven

Mexico zal woensdag met de VS een top houden in Washington om 'het geschil op te lossen' nadat president Donald Trump aankondigde importtarieven in te voeren op alle Mexicaanse producten. Dat kondigde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard aan.

Marcelo Ebrard, de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken.

'Mike Pompeo zal de Noord-Amerikaanse delegatie leiden. Ik zit de Mexicaanse voor. Er is een bereidheid om tot een dialoog te komen. We zullen standvastig zijn en we zullen de waardigheid van Mexico verdedigen', zei Ebrard nog op Twitter. Les informo que la cumbre para resolver el diferendo de EU con nuestro país será el miércoles en Washington.Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Este servidor la mexicana.Hay disposición de diálogo. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 31, 2019