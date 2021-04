De zaken van Marc Coucke zijn midscheeps getroffen door het coronavirus. De Oost-Vlaamse zakenman heeft investeringen in de horeca, avonturen- en dierenparken, voetbal. Toch vindt hij het coronabeleid in orde: "Als onze politici vinden dat de horeca op 1 mei nog niet open kan, dan respecteer ik dat."

De voetbalploeg Anderlecht speelt zijn wedstrijden zonder toeschouwers. Het dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen was lang gesloten. De zeven overdekte skipistes van Snowworld zijn dicht. Van al die zaken is Marc Coucke (56) mede-eigenaar. Daarnaast omvat zijn imperium ook een avonturenpark, drie hotels, een gîte, en horecazaken in Durbuy, de belangrijkste toeristische trekpleister in Wallonië.

De Oost-Vlaamse zakenman zit dus in een sector waar klappen vallen. Toch blijft Marc Coucke er vrij bedaard onder. "Onze overkoepelende familiale holding, Alychlo, blijft financieel gezond. Al maakt de coronacrisis het ons niet gemakkelijk. In ons avonturenpark in Durbuy, Adventure Valley, zouden we net voor de kerstvakantie een nieuwe overdekte activiteitenhal openen. Maar het park blijft voorlopig gesloten. Het zal wellicht een jaartje langer duren vooraleer de activiteiten volop draaien."

Marc Coucke wil het Belgische coronabeleid niet afvallen. "Ik respecteer onze politici, ook al wordt mentale gezondheid almaar belangrijker. Maar als zij vinden dat de horeca op 1 mei nog niet open kan, dan respecteer ik dat. Onze politici communiceren ook goed. De ene helft van de bevolking is het eens met hun beslissingen, de andere helft niet. Is dat niet de typische definitie van een goede beslissing in België? Ook voor de virologen is het niet leuk. Ze mogen al niet meer zeggen wat ze denken. Uiteraard hoopt iedereen dat het coronabeest zo snel mogelijk weg is."

Toch mag het ook voor Coucke niet meer lang duren: "Zodra de pandemie voorbij, moeten alle vrijheidsbeperkingen radicaal verdwijnen. De horeca- en de evenementensector moeten dan weer volledig opengaan, zonder beperkingen. Want het begint nu heel zwaar te wegen. Iedereen is aan het eind van zijn Latijn. Ik heb dat heel duidelijk gemerkt bij mijn mensen, toen ze hoorden dat de terrassen pas op 8 mei zouden openen, in plaats van 1 mei."

Trends brengt in het nummer van donderdag 22 april een uitgebreid dossier over het investeringsbeleid van Marc Coucke.

