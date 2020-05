De Franse president Emmanuel Macron gaat dinsdag 'belangrijke aankondigingen' doen over een steunplan voor de autoindustrie, die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Dat heeft een bron uit de omgeving van het Elysée gezegd.

'Het plan bevat verschillende bestanddelen: industriële soevereiniteit, de transitie naar schone wagens en de competitiviteit van de sector', lichtte de bron toe.

Volgens de krant Le Parisien zal Macron onder meer de invoering van een premie voor de aankoop van een hybride wagen aankondigen. De premies voor elektrische wagens en voor de omzetting van een oude diesel zouden verhoogd worden.

Eerder al had minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd dat het Frans steunplan voor de Franse autosector zich richt op de ontwikkeling van groene technologie. In ruil voor de steun zou de regering garanties voor de productie in Frankrijk vragen.

De regering stuurde de voorbije dagen al een waarschuwing naar Renault. De autobouwer, die voor 15 procent in handen van de staat is, zit in moeilijkheden en onderhandelt met de overheid over een lening van vijf miljard euro, maar de regering stelt zich in die gesprekken 'onbuigzaam' op over 'het behoud' van sites in Frankrijk, zei premier Edouard Philippe deze week. Renault presenteert op 29 mei een besparingsplan van twee miljard euro. Volgens het satirische blad Le Canard enchaîné zou de onderneming vier sites in Frankrijk willen sluiten.

