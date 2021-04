Het overleg over de lonen in de privésector is mislukt, melden de vakbonden. 'Verder onderhandelen met een imperatieve loonmarge van 0,4 procent is uitgesloten', klinkt het.

ACV riep dinsdag het nationaal bestuur bijeen, dat oordeelde dater geen akkoord meer mogelijk is over een loonstijging met 0,4 procent. 'Het interprofessioneel overleg over een loonakkoord is voorbij', aldus woordvoerder David Vanbellinghen.

Maandag al liet het ABVV verstaan dat de onderhandelingen zijn vastgelopen. Het ACV gaat nu nog een stapje verder. 'Het is definitief voorbij. Er is geen akkoord', klinkt het dinsdag.

Loonsverhoging

In een gemeenschappelijk persbericht bevestigen de drie vakbonden het mislukken van het overleg. De werkgevers maken een 'solidariteitsakkoord' onmogelijk, klinkt het. 'Ze houden vast aan een povere marge van maximaal 0,4 procent en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4 procent'.

Bonden en werkgevers onderhandelen al enkele maanden over de loon-en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Er is een marge voor 0,4 procent opslag, bovenop de index. Maar voor de vakbonden is dat onvoldoende, zeker voor sectoren die tijdens de coronacrisis goed hebben geboerd. De bonden willen ook dat de huidige loonwet - die ze te dwingend vinden - overboord gaat.

De werkgevers wijzen erop dat we af te rekenen hebben met de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en pleiten voor realiteitszin.

Geen verrassing

Een grote verrassing is het mislukken van het loonoverleg niet, ondanks verscheidene reanimatiepogingen van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Na een nationale staking had de regering de sociale partners een deadline gesteld tot 1 mei. Maar het water tussen wat de vakbonden vragen en de werkgevers willen geven, blijkt dus te diep.

ACV is overigens wel nog vragende partij voor een akkoord over andere dossiers, zoals bijvoorbeeld de landingsbanen of de minimumlonen.

