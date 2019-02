Lonen mogen toch met 1,1 procent stijgen

Vakbonden en werkgevers raakten het in januari niet eens over een nieuw loonakkoord voor de periode 2019-2020. Voor de vakbonden was een loonsverhoging van 0,8 procent bovenop de index de komende twee jaar onvoldoende, terwijl de werkgevers naar de wet verwezen. Door die wet, die de regering-Michel I heeft ingevoerd, mochten de lonen de komende twee jaar maximaal met 0,8 procent stijgen.

Maar na een aanpassing van de prognoses van het Planbureau heeft de CRB de maximale marge waarmee de lonen mogen stijgen met 0,3 procentpunt verhoogd tot 1,1 procent.

Maandag onderhandelen de sociale partners over een nieuwe loonnorm. Door de ruimere loonmarge stijgt de kans dat het binnen de Groep van Tien tot een akkoord komt.