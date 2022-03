Op 1 mei krijgt Boerenbond een nieuwe voorzitter: voormalig CD&V-politicus Lode Ceyssens neemt dan de rol over van Sonja De Becker. Dat meldt de landbouworganisatie maandag.

De Becker is al 6,5 jaar voorzitter van Boerenbond. Ze is bezig aan haar tweede termijn van 5 jaar, maar breekt die dus versneld af. Na 1 mei blijft ze wel nog voorzitter van MRBB, de financiële holding van de landbouworganisatie.

De Becker had zelf voorgesteld om het voorzitterschap van Boerenbond en MRBB te ontdubbelen om de beide voorzitterschappen te versterken, zegt woordvoerster Vanessa Saenen. Het tijdstip van de verandering werd bepaald door de pensionering van een aantal sleutelfiguren.

Ceyssens is landbouwingenieur en begon zijn loopbaan bij Boerenbond en diens jongerenorganisatie Groene Kring. Daarna werd hij politicus voor CD&V. In juni vorig jaar kondigde hij zijn afscheid aan als Vlaams parlementslid en burgemeester van Oudsbergen om opnieuw bij Boerenbond aan de slag te gaan. Sinds september is hij ondervoorzitter.

Boerenbond maakt deel uit van de groep van 10, het belangrijkste orgaan voor sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers in ons land.

