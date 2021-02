Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) spreekt tegen dat ze de aanvullende pensioenen zwaarder wil belasten om zo de minimumpensioenen te kunnen verhogen. De PS-minister reageert daarmee op een bericht in Het Nieuwsblad en De Standaard.

Volgens het krantenbericht wil Lalieux de houders van een aanvullend pensioen mee laten betalen voor de voorziene verhoging van de minimum­pensioenen. Maar in een reactie aan Belga zegt de PS-minister dat het artikel niet klopt. 'De financiering van de minimumpensioenen is al gegarandeerd tot 2024. De aangekondigde pensioenhervorming is erop gericht om het pensioenstelsel rechtvaardiger en meer solidair te maken. De verhoging van het minimumpensioen en de pensioenhervorming zijn geen communicerende vaten. Het ene wordt niet door het andere gefinancierd', benadrukt Lalieux.

De PS-minister zegt wél dat er moet gesleuteld worden aan het systeem van de tweede pijler. Ze verwijst daarvoor naar de tekortkomingen die door het Rekenhof en in een niet-officiële nota zijn vastgesteld. Zo loopt de overheid aanzienlijke inkomsten mis door de fiscale en parafiscale behandeling van aanvullende pensioenen en zijn het ook vooral de hogere pensioenen die bevoordeeld worden. Het is volgens Lalieux daarom wel tijd om de regeling te hervormen en 'een einde te maken aan de budgettaire ontsporing' van de tweede pensioenpijler. 'Aanvaarden dat de staat 2 miljard euro verliest in een systeem dat niet herverdelend is, dat is niet hoe ik aan politiek doe en het is ook niet wat ik wil voor ons land', aldus Lalieux.

Volgens de PS-minister kreeg in 2017 1 procent van de gepensioneerden 20 procent van het totale bedrag aan aanvullende pensioenen, terwijl 70 procent van de gepensioneerden samen 10 procent van het bedrag kregen. Dat toont volgens Lalieux aan dat de tweede pensioenpijler 'socialer' en 'rechtvaardiger' moet worden. 'Ik wil de excessen aanpakken om op die manier iedereen toegang te geven tot de tweede pijler', klinkt het. 'Die excessen zijn oneerlijk voor de mensen die een deel van hun loon afstaan voor een aanvullend pensioen. We gaan niet raken aan de koopkracht van de pensioenen voor de middenklasse'.

