analyse

Kris Peeters draagt terecht het etiket van dwarsligger

Alain Mouton Redacteur bij Trends

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verlaat de federale regering en wordt Europees Parlementslid. De christendemocraat laat in de Wetstraat geen fraai palmares achter. Integendeel, in tal van sociaaleconomische dossiers was hij een remmende factor, ook al ontkent Peeters dat zelf.

Kris Peeters (CD&V)

"Kris Peeters heeft als minister van Openbare Werken het klaverblad in Lummen laten renoveren en het is dan ook zijn verdienste dat daar nu veel minder verkeersslachtoffers vallen. Dat was het dan. Als Vlaams minister-president ging het enkel om communicatie. En als federaal premier heeft hij ook weinig gedaan gekregen, integendeel."

...

