Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van Vlaanderen verlaagd. Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) werkt aan een voorstel om de Vlaamse schuldgraad aan te pakken.

Het ratingbureau verlaagde de kredietwaardigheid van Vlaanderen van Aa2 naar Aa3. Ook in de rating van Wallonië en de Franse gemeenschap werd geknipt. Moody's verwijst naar de aanzienlijke negatieve druk als gevolg van de coronapandemie en de waarschijnlijk permanente gevolgen die de crisis zal hebben op de tekorten en de schulden van de betreffende regio's.

In een reactie zegt Vlaams minister Diependaele dat de Vlaamse regering tijdens de coronacrisis haar verantwoordelijkheid heeft genomen, en de nodige uitgaven heeft gedaan om de economie en samenleving te ondersteunen. 'Dit smaakt bitter zoet. We kunnen trots zijn op de rugdekking die we vanuit Vlaanderen aan onze ondernemers hebben gegeven. We hielden daarmee onze economie op het spoor en krijgen daar ook erkenning voor. Maar deze extra uitgaven brachten onvermijdelijk extra schulden met zich mee. Daardoor wordt onze rating bijgesteld'.

Diependaele werkt nu aan voorstel om die schuldgraad aan te pakken. Hij stapt hier deze week of de week daarna mee naar de regering. 'Gezonde overheidsfinanciën blijven voor mij een prioriteit.'

De Vlaamse regering mikt in normale tijden op een schuldratio van rond de 65 procent van de ontvangsten. Maar zonder aangepast beleid dreigt die schuldgraad in 2026 te flirten met de grens van 100 procent. Diependaele wil de stijgende trend dan ook afremmen en op termijn weer ombuigen richting de 65 procent.

