Vanaf donderdag voert Kosovo, een van de armste landen in Europa, stroomonderbrekingen in van twee uur voor zowat alle twee miljoen inwoners. Dat zal via een afschakelplan gebeuren, aldus hoogspanningsbeheerder KEDS. De netbeheerder verwijst naar een overbelasting van het net en vraagt inwoners om zo veel mogelijk te besparen op elektriciteit. Een panne in de belangrijkste kolencentrale van het land heeft de al gebruikelijke tekorten in de winter verergerd, waardoor het land noodgedwongen 'extreem dure' stroom moet invoeren, zo zei minister van Economie Artane Rizvanolli eerder.

Lokale stroomproductie in Kosovo dekt nu maar een derde van het verbruik in Kosovo. De stroom-en gasprijzen in Europa zijn historisch hoog, wegens onder meer een krapte op de gasmarkt, dure emissierechten en problemen met enkele Franse kerncentrales.

