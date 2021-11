De zaak-Bart De Pauw rond seksueel grensoverschrijdend gedrag oogstte heel wat mediabelangstelling. Maar zal het ook iets veranderen aan ongewenst gedrag op de werkvloer? Katrien Van der Heyden van Nesma Consulting, een adviesbureau voor genderongelijkheid en gendergerelateerd geweld, is pessimistisch. Drie vragen.

Heeft de zaak-De Pauw de bedrijven in actie doen schieten rond grensoverschrijdend gedrag?

"Ik zie weinig beweging. Dat zal pas veranderen als ook de mannen zich scharen achter het thema. Veel mannen denken: 'Ik stel geen grensoverschrijdend gedrag, dus het is mijn probleem niet.' Die passiviteit is nefast. Mannen zouden daders moeten aanspreken op hun foutief gedrag."

In de media was er nochtans veel heisa. Heeft dat niet geholpen?

"Er was heel wat mediabelangstelling voor de zaak-De Pauw, maar weinig solidariteit met de slachtoffers. Op sociale media zijn die vrouwen ontzettend hard aangepakt. Er was veel victim blaming, zoals dat heet. Het gevolg is dat nog meer slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zullen zwijgen."

Wortelt grensoverschrijdend gedrag niet in verkeerde genderstereotypen?

"Veel mannen krijgen van kindsbeen af te horen dat zij bestemd zijn voor het gezag. Het is de voedingsbodem voor dagelijkse microagressie tegenover vrouwelijke werknemers, zoals genegeerd worden in vergaderingen bijvoorbeeld. Voor zoiets span je geen rechtszaak aan, maar de intimidatie is er niet minder om."

"Ik zie weinig beweging. Dat zal pas veranderen als ook de mannen zich scharen achter het thema. Veel mannen denken: 'Ik stel geen grensoverschrijdend gedrag, dus het is mijn probleem niet.' Die passiviteit is nefast. Mannen zouden daders moeten aanspreken op hun foutief gedrag.""Er was heel wat mediabelangstelling voor de zaak-De Pauw, maar weinig solidariteit met de slachtoffers. Op sociale media zijn die vrouwen ontzettend hard aangepakt. Er was veel victim blaming, zoals dat heet. Het gevolg is dat nog meer slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zullen zwijgen.""Veel mannen krijgen van kindsbeen af te horen dat zij bestemd zijn voor het gezag. Het is de voedingsbodem voor dagelijkse microagressie tegenover vrouwelijke werknemers, zoals genegeerd worden in vergaderingen bijvoorbeeld. Voor zoiets span je geen rechtszaak aan, maar de intimidatie is er niet minder om."