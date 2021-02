De plenaire vergadering van de Kamer heeft de effectentaks van de regering-De Croo donderdagavond goedgekeurd. Het ontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg de steun van de meerderheid, de oppositie stemde tegen.

De effectentaks voert een jaarlijkse solidariteitsbijdrage van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 miljoen euro. Op kruissnelheid zou die naar schatting elk jaar 429 miljoen euro moeten opbrengen, geld dat structureel naar de financiering van de gezondheidszorg zal gaan, verzekerde Van Peteghem. Voor dit jaar wordt een opbrengst van 400 miljoen euro voorzien.

De vorige regering voerde in 2018 al eens een effectentaks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro in. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde die, omdat de taks discriminerend was. Zo werden niet alle financiële instrumenten meegenomen, maar enkel aandelen, kasbons en obligaties, en was de taks alleen van toepassing op rekeningen van natuurlijke personen.

In het nieuwe wetsontwerp is rekening gehouden met die opmerkingen, maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem zich sterk. De regering paste het ontwerp begin dit jaar overigens nog aan aan enkele opmerkingen van de Raad van State.

De invoering van de effectentaks wordt niet op alle parlementaire banken goed onthaald. Volgens N-VA komt het ontwerp neer op een ordinaire verhoging van de belastingdruk. Bovendien loopt de tekst volgens de Vlaams-nationalisten nog altijd het risico om afgeschoten te worden door het Grondwettelijk Hof. Voor PVDA gaat het dan weer om een gemiste kans om een echte belasting op vermogen in te voeren.

De effectentaks voert een jaarlijkse solidariteitsbijdrage van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 miljoen euro. Op kruissnelheid zou die naar schatting elk jaar 429 miljoen euro moeten opbrengen, geld dat structureel naar de financiering van de gezondheidszorg zal gaan, verzekerde Van Peteghem. Voor dit jaar wordt een opbrengst van 400 miljoen euro voorzien. De vorige regering voerde in 2018 al eens een effectentaks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro in. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde die, omdat de taks discriminerend was. Zo werden niet alle financiële instrumenten meegenomen, maar enkel aandelen, kasbons en obligaties, en was de taks alleen van toepassing op rekeningen van natuurlijke personen. In het nieuwe wetsontwerp is rekening gehouden met die opmerkingen, maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem zich sterk. De regering paste het ontwerp begin dit jaar overigens nog aan aan enkele opmerkingen van de Raad van State. De invoering van de effectentaks wordt niet op alle parlementaire banken goed onthaald. Volgens N-VA komt het ontwerp neer op een ordinaire verhoging van de belastingdruk. Bovendien loopt de tekst volgens de Vlaams-nationalisten nog altijd het risico om afgeschoten te worden door het Grondwettelijk Hof. Voor PVDA gaat het dan weer om een gemiste kans om een echte belasting op vermogen in te voeren.