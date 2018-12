Juncker: 'Euro is symbool van eenheid, soevereiniteit en stabiliteit geworden'

'Ik ben ervan overtuigd dat het de belangrijkste handtekening is die ik ooit heb gezet', aldus voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in een toelichting naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de eenheidsmunt dinsdag. Juncker was een van de ondertekenaars van het verdrag dat de eenheidsmunt in het leven riep.

Ook Europees president Donald Tusk benadrukt het belang van de munt. 'De creatie van de euro twintig jaar geleden was een keerpunt in de Europese geschiedenis, samen met de bevrijding van Centraal- en Oost-Europa en de hereniging van Duitsland', aldus Tusk.

Tegelijkertijd wijzen beide Europese leiders erop dat de veerkracht van de euro met het oog op toekomstige crisissen moet versterkt worden. 'Er kan geen twijfel bestaan over onze politiek wil', aldus Juncker. 'We moeten voorbereid zijn op wat de toekomst kan brengen.'

De euro werd op 1 januari 1999 de officiële munteenheid in 11 lidstaten van de Europese Unie. In het begin waren enkel betalingen met cheque, kredietkaart en overschrijvingen mogelijk, tot de munten en biljetten in 2002 in omloop kwamen.

Vandaag gebruiken 340 miljoen burgers in 19 van de 28 EU-lidstaten de munt. 'Na twintig jaar is er nu een generatie die nooit een andere lokale munteenheid heeft gekend', aldus voorzitter van Europese Centrale Bank Mario Draghi nog.