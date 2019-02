Jude Woodward over de koude oorlog tussen de VS en China: 'Er zijn nu al blokken'

De confrontatie tussen de Verenigde Staten en China is niet uit het nieuws weg te slaan. Vorige week nog, terwijl druk onderhandeld werd over de ingevoerde handelstarieven, dreigde Washington het Chinese tech-icoon Huawei zware sancties op te leggen. Volgens Jude Woodward zijn dat de openingssalvo's in een confrontatie die nog lang niet ten einde is en die de VS bewust aangaan. De Britse historica, die jarenlang in China verbleef, schreef er een boek over dat in het Nederlands is vertaald als Amerika tegen China. De nieuwe Koude Oorlog?

