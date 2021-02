Een honderdtal Vlaamse jongeren gaat maandagmiddag een gesprek van een uur aan met bedrijfsleiders, ministers, partijvoorzitters en universiteitsrectoren. De digitale een-op-eengesprekken zijn een initiatief van ondernemersnetwerk Voka, de organisatie die zich inzet voor jongeren A Seat At The Table (ASATT) en het wetenschaps- en technologiecentrum Technopolis.

De jongste deelnemer aan '100x100 speeddates' is 16 jaar oud, terwijl de meeste deelnemers jonge twintigers zijn. Velen onder hen hebben roots in het buitenland, maar zijn hier geboren en getogen. Ze krijgen de kans om een een-op-eengesprek te houden met een van de 'leiders van onze samenleving'.

Zo nemen onder meer topmensen van AB InBev, BASF, Barco, Besix, BNP Paribas Fortis, bpost, H.Essers, Janssen Pharmaceutica, Euronext, Solvay en Telenet de tijd vrij voor het initiatief. Ook de meeste ministers van de Vlaamse regering, de verschillende partijvoorzitters, en de rectoren van de Vlaamse universiteiten gaan in gesprek met de jongeren, net als de Britse ambassadeur in België, Martin Shearman.

Verfrissende inzichten

'Ik ben ervan overtuigd dat de unieke dialoog die we hier mogelijk maken, zal leiden tot verfrissende inzichten zowel bij de CEO's als bij de jongeren', zegt gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens. 'Ik verwacht ook dat de jongeren de CEO's uitdagen over de maatschappelijke rol van ondernemingen.'

Volgens de oprichter van ASATT, Youssef Kobo, brengt dit initiatief zijn organisatie naar een hoger niveau. 'Al verschillende jaren nodigen we onszelf als jongeren uit in de bestuurskamers van de grote bedrijven en de politiek. We zijn ervan overtuigd dat wij als jongeren met diverse achtergronden een meerwaarde kunnen bieden aan de bedrijfswereld', zegt hij. 'Ik ben blij dat we samen met Voka stellen dat divers en inclusief ondernemerschap onmisbaar is voor blijvend succes in de zakenwereld.'

