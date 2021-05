Het tegenvallende Amerikaanse banenrapport toont volgens president Joe Biden de noodzaak aan voor zijn steunplannen voor de economie.

'Het is duidelijk dat we nog een lange weg af te leggen hebben. We krabbelen nog op uit een economisch dal dat ons 22 miljoen banen heeft gekost', aldus Biden.

Volgens de president wordt er nog altijd geld verdeeld uit het steunpakket van 1900 miljard dollar dat hij in maart ondertekende. 'Dit banenrapport onderstreept voor mij hoe belangrijk de stappen zijn die we zetten.'

In april kwamen er 266.000 banen bij, terwijl economen in doorsnee op 1 miljoen nieuwe banen hadden gerekend. Dat geeft Biden een extra argument voor zijn plannen voor uitgaven op de lange termijn aan vergroening, infrastructuur en sociale investeringen in zaken als kinderopvang en onderwijs. Daarvoor wil Biden bij elkaar nog eens 4000 miljard dollar uittrekken.

Werkloosheidssteun

De Republikeinse partij en het bedrijfsleven hebben het banenrapport echter aangegrepen om te protesteren tegen de extra betalingen voor werklozen. Die krijgen vanwege het coronasteunpakket 300 dollar per week bovenop de normale werkloosheidsuitkering. Volgens de critici maken die betalingen, die doorlopen tot september, dat het interessanter is om niet te gaan werken. Biden weerlegt die kritiek echter. Volgens hem is er geen meetbaar effect van de extra steunbetalingen op de groei van het aantal banen. 'De gegevens tonen juist aan dat meer mensen op zoek zijn naar een baan en dat velen er geen kunnen vinden.'

