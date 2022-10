De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat de nucleaire dreiging 'terug is op het niveau van de Koude Oorlog'.

Tijdens een evenement in New York donderdag zei Biden dat de wereld een kernramp riskeert die het leven op aarde kan beëindigen.

'Sinds Kennedy en de Cubaanse rakettencrisis zijn we niet meer geconfronteerd met een naderend armageddon', stelt Biden. De Amerikaanse president waarschuwt dat de Russische president Vladimir Poetin 'geen grap maakt' als hij dreigt nucleaire wapens in te zetten bij de strijd in Oekraïne. 'Zijn leger presteert ondermaats', zegt Biden. 'Waar vindt Poetin een uitweg? Op wat voor manier kan hij, zonder gezichtsverlies en zonder dat Rusland aanzienlijk aan macht verliest, uit deze positie komen?'

De Amerikaanse president deed de ongebruikelijk sterke uitspraken tijdens een Democratisch evenement voor fondsenwerving in de woning van James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch.

