De Amerikaanse president Joe Biden heeft Jerome Powell aangeduid voor een tweede termijn als voorzitter van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Dat heeft het Witte Huis maandag aangekondigd.

Naar de nominatie werd met spanning uitgekeken. De keuze ging tussen Powell, een Republikein die door Bidens voorganger Donald Trump werd tot Fed-voorzitter benoemd, en Lael Brainard, de enige Democratische Fed-gouverneur. Zij is nu genomineerd als vicevoorzitter. In een mededeling wordt de 68-jarige Powell geroemd voor zijn 'standvastig leiderschap in een periode van ongeziene uitdagingen, waaronder de grootste economische recessie in de moderne geschiedenis'. Hij heeft beslissingen genomen waarmee de impact van de coronapandemie werd verzacht en de Amerikaanse economie weer op de rails werd gezet, klinkt het nog. De Senaat moet de benoemingen nog bevestigen. Dat zou voor Powell geen enkele probleem mogen opleveren. Voor Brainard zou het spannender kunnen worden.