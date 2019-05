Jan Van Hove (KBC) over het Amerikaans-Chinese handelsconflict: 'Trump kan deze oorlog niet winnen'

Jozef Vangelder Redacteur bij Trends

De temperatuur in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is deze week opnieuw opgelopen. Het einde is nog lang niet in zicht, volgens Jan Van Hove, hoofdeconoom van KBC. 'China klimt snel de technologische waardeladder op. Achter dit handelsconflict zit een technologische oorlog.'

Donald Trump at the Lima Army Tank Plant (LATP) Joint Systems Manufacturing Center in Ohio © reuters