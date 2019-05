Na vijftien jaar achter de schermen als kabinetschef voor socialistische ministers, gooit Jan Cornillie zich in de Europese kiesstrijd. Omdat Europa veel meer kan: solidariteit die de teugels niet viert, een vrije markt die valsspelers buitenhoudt, en investeringen die onze levensstandaard redden van de vergrijzing.

Een zwakte moet je uitspelen als een sterkte, ook als je een zitje ambieert in het Europees Parlement. Voor het grote publiek is Jan Cornillie (sp.a) een onbekende, wat niet helpt bij verkiezingen. Dus presenteert Cornillie zich als een fris, nieuw gezicht. In een filmpje op Facebook laat hij de gezichten passeren van de 'uitbollers' Kris Peeters (CD&V), Geert Bourgeois (N-VA) en Guy Verhofstadt (Open Vld) - de Europese lijsttrekkers van de andere partijen - om te besluiten: "In plaats van de laatste keer voor Kris Peeters, Geert Bourgeois of Guy Verhofstadt te stemmen, stem de eerste keer voor mij."

...