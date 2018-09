Italië trekt begrotingstekort op tot 2,4 procent van het bbp

Italië zal het begrotingstekort over2019 optrekken tot 2,4 procent van het bbp, hoewel er eerder afspraken werden gemaakt met de Europese Commissie om het tekort te verminderen. Dat hebben minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini en minister van Economische Ontwikkeling Luigi Di Maio - de leiders van de twee regeringspartijen Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging - donderdagavond aangekondigd. De Europese Commissie had eerder laten verstaan dat het Italiaanse begrotingstekort niet meer dan 2 procent van het bbp mocht bedragen.

"We zijn tevreden. Deze begroting staat voor verandering", zeggen Salvini en Di Maio in een gezamenlijke verklaring. De twee politici beloofden eerder al dat extra geld naar belastingverlagingen en de sociale zekerheid zou gaan. Salvini en Di Maio verzekeren donderdag dat de beslissing om het begrotingstekort te vergroten "door de hele regering" van premier Giuseppe Conte wordt gedragen.

Minister van Economie en Financiën Giovanni Tria, een onafhankelijke technocraat, had zich eerder echter al uitgesproken tegen een aanzienlijke uitbreiding van de schulden. Hij wilde het tekort volgend jaar beperken tot 1,6 procent van het bbp, maar moest donderdag na urenlang onderhandelen inbinden.

Volgens Italiaanse media wil de regering ook in 2020 en 2021 een begrotingstekort van 2,4 procent van het bbp hanteren. De definitieve beslissing daarover van de regering valt later pas, luidt het.

Italië is een van de landen met de hoogste overheidsschuld ter wereld. Die schuld bedraagt meer dan 130 procent van het bbp, terwijl het doel van de eurozone op 60 procent van het bbp ligt. Het is dus aannemelijk dat de nieuwe begrotingskoers van de vier maanden oude Italiaanse regering op protest van Europa zal stuiten. De kans is groot dat de financiële markten afkering zullen reageren.