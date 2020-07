Italië gaat zijn begrotingstekort dit jaar verder laten oplopen om economische steunmaatregelen te financieren wegens de coronacrisis. Het gaat bijkomend 25 miljard euro lenen, meldt de regering donderdag.

De begrotingsbeslissing werd woensdagavond laat genomen door de regering. Ze moet wel nog formeel goedgekeurd worden door het parlement.

In maart en april keurde het parlement bij twee stemmingen al beslissingen van de regering goed om de overheidsleningen met tot 75 miljard euro uit te breiden.

De Italiaanse economie zal dit jaar naar verwachting met 10 procent krimpen. Het begrotingstekort zal nu oplopen tot 11,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020, aldus de regering, tegenover 1,6 procent vorig jaar. De schuldgraad zou dit jaar toenemen tot 157,6 procent van het bbp, tegenover net geen 135 procent in 2019.

Na het akkoord dat deze week is bereikt op de Europese top, kan Italië vanaf volgend jaar rekenen op meer dan 200 miljard euro aan leningen en subsidies van de Europese Unie voor het coronaherstel. Italië is een van de zwaarst getroffen landen door de coronapandemie met meer dan 35.000 doden.

