Van alle nieuwe stroomproductie die in 2019 werd toegevoegd aan het stroomnet, was driekwart hernieuwbaar. Azië is goed voor meer dan de helft van de groei.

Wereldwijd werd vorig jaar voor 176 gigawatt aan nieuwe hernieuwbare energieprojecten toegevoegd. Daarmee zijn hernieuwbare energiebronnen goed voor 72 procent van alle nieuwe energieprojecten van 2019, blijkt uit cijfers van het International Renewable Energy Agency (Irena).

Wind- en zonne-energie zijn veruit de belangrijkste technologieën, samen goed voor 90 procent van de wereldwijde groei. Er kwam 98 gigawatt aan zonne-energie bij, waarvan 60 procent in Azië. Windenergie groeide met 60 gigawatt, waarvan bijna de helft in China. Waterkracht, bio-energie en geothermie vertoonden een veel kleinere groei.

Geografisch is Azië de belangrijkste groeimarkt, maar de groene golf is een wereldwijd fenomeen: in bijna alle regio's zijn hernieuwbare energiebronnen goed minstens voor 70 procent van de nieuwe stroomproductie. Enkel in Afrika (52 procent) en het Midden-Oosten (26 procent) is dat niet het geval.

Nog meer nodig

In de totale wereldwijde energieproductie is groene stroom nu goed voor 34,7 procent, een stijging tegenover de 33,3 procent einde 2018. 'Hernieuwbare energie is een concurrentiële stroombron die markten en consumenten isoleert tegen volatiliteit en tegelijk economische stabiliteit en duurzame groei stimuleert', zegt Irena-directeur Francesco La Camera.

Toch moet de groei volgens La Camera nog veel sneller om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. 'Hoewel het traject positief is, is er meer nodig om de wereldwijde energieproductie op het pad van duurzame ontwikkeling en klimaatactie te krijgen', zegt hij. 'In deze moeilijke tijden worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om veerkracht in te bouwen in onze economieën. In wat een decennium van actie moet worden, is het belangrijk beleid te voeren dat de investeringen opvoert en de groei van hernieuwbare energie versnelt.'

