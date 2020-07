Het coronavirus wijkt niet. Na een lange periode van gestage afname is het aantal besmettingen opnieuw toegenomen.

Het cornavirus slaat opnieuw toe. Experten hebben herhaaldelijk benadrukt dat enkel ons gedrag de zogenaamde stijgende curve van het aantal besmettingen kon doen ombuigen. Door een langdurige lockdown en quarantaine slaagden we er geleidelijk in het aantal nieuwe besmettingen onder de 100 per dag te houden, maar enkele weken na de versoepeling van de maatregelen gaat de gevreesde curve opnieuw vlot boven de 100 in stijgende lijn.

Oorzaak: mensen gingen weer dichter bij elkaar leven en niet iedereen hield zich strikt aan de afstandsregels en veiligheidsvoorschriften. Gevolg: een stijgende curve en bijgevolg meer ziekenhuisopnames.

In totaal telt België nu 64.258 bevestigde covid-19-besmettingen. Tussen 12 en 18 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 184 per dag. Volgens het Nationale Crisiscentrum is de situatie niet hopeloos, maar moet het tij nu snel gaan keren. Nieuwe ingrijpende maatregelen dringen zich op.

Volg hieronder de evolutie van de belangrijkste coronacijfers:

