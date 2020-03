In verhouding tot de totale bevolking is Italië het zwaarst getroffen door het coronavirus. België loopt negen dagen achter. De vraag is of de maatregelen in ons land voldoende zijn om ons van Italiaanse toestanden te behoeden.

Het aantal coronabesmettingen per miljoen inwoners toont belangrijke verschillen in hoe het virus in verscheidene landen evolueert. De absolute cijfers zeggen één ding, de cijfers per capita geven een beeld van hoe zwaar landen in verhouding tot hun bevolking zijn getroffen. Vanaf vandaag zal houdt Trends het aantal coronabesmettingen per capita dagelijks bij.

In verhouding tot zijn bevolking is Italië momenteel het zwaarst getroffen, met 410 besmettingen per miljoen inwoners. Ons land loopt in die cijfers per capita zo'n negen dagen achter op Italië. Op 7 maart had Italië 77 besmettingen per miljoen inwoners, het Belgische niveau van vandaag (16 maart). Spanje is in Europa het tweede zwaarst getroffen.

Hoe vroeger, hoe beter

Die cijfers per capita behoeven de nodig nuances, aldus Ivan Van de Cloot, de hoofdeconoom van de denktank Itinera. "Er zijn grote verschillen tussen landen in hoeveel ze hebben getest en bijgevolg in de rapportering van het aantal besmettingen. Daarom zijn die cijfers niet loepzuiver", zegt hij. "Italië heeft al 50.000 testen gedaan, België nog maar enkele duizenden."

De beschikbare cijfers tonen wel een belangrijke dynamiek, aldus de econoom. "De belangrijkste informatie is de exponentiële stijging in het aantal besmettingen. Die lijkt nog niet af te vlakken. Het is essentieel te weten wanneer we op de piek belanden en de stijging afvlakt, vooral om het gezondheidssysteem niet te overbelasten", zegt Van de Cloot.

Hij wijst op belangrijke verschillen in de besmettingsaantallen tussen bepaalde Italiaanse regio's. "In bepaalde regio's die vroeger in lockdown zijn gegaan, zie je nu al een minder steile opgang van de curve. Daar moeten we naartoe. Hoe vroeger op die curve de overheid handelt om de verspreiding in te dijken en hoe nauwgezetter de bevolking dat opvolgt, hoe beter."

Zuid-Korea, met een iets grotere bevolking dan Spanje, toont aan dat vroege en strenge maatregelen de curve kunnen afvlakken. Momenteel stagneert het aantal besmettingen per capita er op 160. De cijfers van de Verenigde Staten lopen achter omdat het virus er later voet aan grond heeft gekregen en er veel minder testen gebeuren.

Discipline

Het feit dat Noord-Italië veel Chinese toeristen ontvangt, er veel Chinezen in Italië wonen en Italiaanse gezinnen met verschillende generaties onder een dak wonen, zijn bijkomende verklaringen waarom het land zo zwaar getroffen is. "Je kunt de verspreiding van zo'n virus niet los zien van de bevolkingsdichtheid", zegt Van de Cloot. "Hoe groter het land en hoe verspreider de mensen van elkaar wonen, hoe minder kans het virus heeft zich te verspreiden. Een dichtbevolkt land als België heeft daarmee een hogere risicofactor."

De econoom hamert op het belang van overheidshandelen en de discipline van de bevolking om de regels op te volgen. "Bij een pandemie moet de overheid zo vroeg mogelijk de bevolking tot de grootste bezorgdheid alarmeren, anders is het moeilijk het schip te keren."

