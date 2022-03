De index, de automatische loonkoppeling, is het meest doeltreffende middel tegen het verlies aan koopkracht door de hoge energieprijzen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven, waarover De Morgen, Het Laatste Nieuws en De Standaard berichten.

De gemiddelde factuur viel 226 euro hoger uit in januari. Vooral de lagere inkomens worden getroffen: zij moeten immers gemiddeld 11,3 procent van hun totaalbudget spenderen aan verwarming en elektriciteit, terwijl dat bij de hoogste inkomens 3,8 procent is. De compenserende maatregelen - zoals de index - komen daarentegen juist die hoogste inkomens ten goede, en niet de laagste. Voor de lagere inkomens is het sociaal tarief de belangrijkste prijsdemper. De tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit is minder effectief en de energiecheque is al helemaal een druppel op een hete plaat, zeggen de onderzoekers.

Alles bij elkaar genomen is het verlies aan koopkracht het grootst voor de middenklasse, omdat die het minst baat heeft bij de bestaande compensaties.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven, waarover De Morgen, Het Laatste Nieuws en De Standaard berichten.De gemiddelde factuur viel 226 euro hoger uit in januari. Vooral de lagere inkomens worden getroffen: zij moeten immers gemiddeld 11,3 procent van hun totaalbudget spenderen aan verwarming en elektriciteit, terwijl dat bij de hoogste inkomens 3,8 procent is. De compenserende maatregelen - zoals de index - komen daarentegen juist die hoogste inkomens ten goede, en niet de laagste. Voor de lagere inkomens is het sociaal tarief de belangrijkste prijsdemper. De tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit is minder effectief en de energiecheque is al helemaal een druppel op een hete plaat, zeggen de onderzoekers. Alles bij elkaar genomen is het verlies aan koopkracht het grootst voor de middenklasse, omdat die het minst baat heeft bij de bestaande compensaties.