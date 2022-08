Goederentreinen die instaan voor het vervoeren van steenkool en olie, krijgen op het Duitse spoor voortaan voorrang op reizigerstreinen. Dat heeft de Duitse regering woensdag beslist. Met die beslissing wil de regering de energieleveringen verzekeren, nu Duitsland geconfronteerd wordt met onzekerheid door de afname van de leveringen van Russisch gas.

'Om de leveringen te verzekeren zal het vervoer van energie tijdelijk voorrang krijgen op het spoor', klinkt het na afloop van een ministerraad.

'Dit is geen makkelijke beslissing want dit betekent dat, ingeval van drukte, andere treinen zullen moeten wachten', aldus minister van Transport Volker Wissing. 'Het spoor wordt al maximaal gebruikt, en als er dus nog bijkomende energietransporten nodig zullen zijn, dan gaan we die prioriteit geven.'

Doorgaans ligt de prioriteit op het Duitse spoorwegennet bij het vervoeren van passagiers en de dienstregelingen zijn hierop aangepast. Duitsland is in een energiecrisis geraakt doordat Rusland de gasleveringen aan het land steeds verder verlaagt sinds de invasie van Oekraïne in februari. Als reactie op de westerse sancties heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gaslevering via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 teruggeschroefd naar 20 procent van de capaciteit.

De Duitse overheid houdt er ook rekening mee dat Moskou de gaskraan volledig dichtdraait. De energiecrisis leidde in Duitsland al tot hoge inflatie en het land bevindt zich op de rand van een recessie.

