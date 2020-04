Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de coronacrisis de diepste recessie brengt sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de wereldwijde economie door de coronacrisis dit jaar met 3 procent krimpt na een groei met 2,9 procent in 2019. Het IMF voegt er ter verduidelijking aan toe dat de recente prognoses gekenmerkt worden door 'grote onzekerheid'. De recessie kan dus nog veel dieper snijden, afhankelijk van hoe de pandemie evolueert.

Volgens IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath snijdt de recessie dit jaar dieper dan die in 2009, toen de wereldwijde financiële crisis voor de grootste ecomische terugval sinds de Grote Depressie zorgde. In januari, voordat de omvang van de uitbraak van het coronavirus zowel binnen als buiten China bekend was, voorspelde het IMF nog een wereldwijde groei met 3,3 procent voor dit jaar.De wereldwijde economische schade als gevolg van de cornacrisis wordt in 2020 en 2021 samen geraamd op 9000 miljard dollar, 'meer dan het bbp van Duitsland en Japan samengeteld'.Zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten volgt er dit jaar een forse terugval van de economie. Verwacht wordt dat de Amerikaanse economie dit jaar krimpt met 5,9 procent. De eurozone staat een terugval met 7,5 procent te wachten, met als grootste slachtoffers Griekenland (-10 procent), Italië (-9,1 procent) en Spanje (-8 procent). Voor Duitsland en Frankrijk wordt een krimp met respectievelijk 7 en 7,2 procent verwacht. De economie van het Verenigd Koninkrijk krimpt met 6,5 procent.Voor België voorspelt het IMF op dit moment een economische terugval met 6,9 procent in 2020, tegenover een groei met 1,4 procent in 2019. China, waar de uitbraak van het coronavirus een piek bereikte in het eerste kwartaal en de bedrijfsactiviteiten werden hervat, zal in 2020 een positieve groei van 1,2 procent handhaven. Dat percentage ligt wel ver onder de 6 procent groei waar de IMF in de prognose in januari rekening mee hield.