IMF-topvrouw Kristalina Georgieva heeft woensdag gewaarschuwd voor de economische impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Nu al is er een impact op de energieprijzen in Europa, maar Georgieva vreest dat een militaire escalatie de wereldwijde groei zal aantasten. Dat verklaarde ze op een event van de Washington Post.

'Op een moment van grote onzekerheid voor de wereldwijde economische groei, maken de geopolitieke spanningen de situatie nog complexer. We constateren al een impact op de prijs van energie', zei ze. Ook de voedselprijzen zouden kunnen worden beïnvloed, want Oekraïne is een belangrijke graanproducent.

Het IMF blijft hopen op een diplomatieke oplossing, 'voor de bevolking van Oekraïne, maar ook omdat een duurzaam economisch herstel van de wereldeconomie nodig is'.

Georgieva pleitte voor een pragmatische aanpak. Sancties van westerse landen zullen volgens haar "onmiskenbaar" een invloed hebben voor de hele wereld.

De IMF-topvrouw herinnerde er ook aan dat haar instelling klaar staat met een herstelplan van 2,2 miljard dollar aan leningen voor Oekraïne, 'tussen nu en juni'. Het IMF is zelfs bereid om bijkomende steun te voorzien indien nodig, ook aan andere landen die het effect van het conflict zouden voelen, klonk het.

