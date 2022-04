Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt te midden van de oorlog in Oekraïne ook de groeiprognoses voor België. Het IMF stelt nu een groei van 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voorop in 2022 en is zo pessimistischer dan de Nationale Bank.

De vorige IMF-prognose voor België gaat al terug tot oktober. Toen verwachtte de internationale financiële instelling nog 3,1 procent groei van het bbp in 2022.

Het nieuwe IMF-cijfer ligt ook lager dan de prognoses van andere instellingen. De Nationale Bank communiceerde vorige maand een groei van 2,4 procent dit jaar. Voorheen ging de centrale bank nog uit van een groei met 2,6 procent. De oorlog in Oekraïne heeft een serieuze impact op de Belgische economie, maar zal niet leiden tot een zware economische recessie of stagflatie in ons land, klonk het toen bij de NBB. In februari ging het Planbureau nog uit van 3 procent groei, maar dat cijfer werd voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne wereldkundig gemaakt.

Voor 2023 gaat het IMF voor ons land nu uit van 1,4 procent groei. Enkele jaren later zou dat evolueren naar 1,2 procent groei in 2027. Ook de IMF-prognose voor volgend jaar ligt onder die van de Nationale Bank (1,5 procent).

Een en ander heeft ook gevolgen voor de Belgische begroting, zo reageert staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Bij de begrotingscontrole eerder deze maand was op basis van een eerste snelle inschatting van het Planbureau al rekening gehouden met een verlies van 0,5 procent groei door de oorlog in Oekraïne, wat nog steeds 2,5 procent economische groei zou betekenen dit jaar. Een bijkomende daling van 0,4 procentpunt zou het saldo van België nog eens met ongeveer 0,2 procent van het bbp verslechteren, klinkt het nu.

"Het wordt opnieuw duidelijk dat de oorlog in Oekraïne een grote impact zal blijven hebben op onze groei en dus op de financiële situatie van ons land. Hoe groot die impact exact zal zijn, zal afhangen van hoe lang het conflict blijft aanslepen. Dat weet niemand exact. Daarom zal het cruciaal zijn om de situatie continu te blijven opvolgen en bij te sturen wanneer nodig", dixit De Bleeker. Ondanks de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne moet de regering volgens de staatssecretaris werk blijven maken van de reeds afgesproken hervormingen.

