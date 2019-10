Iedereen een minimumpensioen van 1500 euro. Het klinkt sympathiek, maar is het haalbaar? Pensioenexperts zijn sceptisch. Vooral omdat zoiets miljarden euro's kost. Beter zou zijn het pensioenstelsel te hervormen en de band tussen werken, loon en pensioenuitkering te versterken.

"Tournée générale in de Wetstraat." Dat was in de aanloop naar de verkiezingen de reactie van economen op de partijprogramma's. Zowat allemaal bevatten ze beloftes voor belastingverlagingen, zonder veel stil te staan bij de financiering ervan. Ook alomtegenwoordig waren hogere uitkeringen, de pensioenen voorop. Een van de meest opvallende voorstellen was een minimumpensioen van 1500 euro netto in de maand. Niet alleen radicale partijen als de PVDA en het Vlaams Belang, maar ook de sp.a, de PS en de groene partijen zien er brood in.

...