Hoe Le Corbusier van Antwerpse Linkeroever een ideaalstad wou maken

Le Corbusier is zowat de Picasso van de moderne architectuur. Voor de Antwerpse Linkeroever ontwierp hij een stad in het groen, van het historische centrum wilde hij tabula rasa maken. Het MAS blikt terug met een tentoonstelling.

Vraag honderd Antwerpenaren wat ze leuk vinden aan Linkeroever, en het antwoord luidt bijna altijd: het uitzicht op de rechteroever. Het stadsdeel aan de overkant van de Schelde is voor velen onbekend. Of nog erger: het Europark met zijn iconische Chicagoblok, een woontoren met 25 verdiepingen, stond jarenlang symbool voor alles wat fout kon lopen in de sociale huisvesting: criminaliteit, vandalisme, sluikstorten en de clash tussen nationaliteiten. "Verhalen van bewoners die hun afval vanaf de bovenste verdiepingen naar beneden gooiden, waren niet uit de lucht gegrepen", weet Sandra Lintermans. De architect en stedenbouwkundige is curator van de tentoonstelling Le Corbusier. Linkeroever & Chandigarh, die zaterdag opent in het Antwerpse Museum aan de Stroom (MAS). De expo laat een heel ander, verrassend beeld zien van het stadsdeel.

...