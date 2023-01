Of u nu jong of oud bent, veel of weinig spaargeld heeft, er zijn altijd mogelijkheden om te beleggen. We zetten een aantal laagdrempelige opties op een rij voor de kleine en de iets grotere portemonnee.

Negen op tien Belgen zetten regelmatig geld opzij voor later, leert een enquête van iVOX in opdracht van Capital At Work en Growth Inc. bij 1.000 Belgen. Maar dat geld wordt vooral gestort op rekeningen (60%) of voor pensioensparen (45%). Iets minder dan de helft van de Belgen zegt te beleggen of te investeren. Jongeren tussen 18 en 30 jaar (56%) beleggen vaker dan dertigplussers (46%). Jongeren weten minder van beleggen dan dertigplussers en zijn meer geneigd in risicovolle producten zoals cryptomunten te investeren. Een op vijf jongeren zegt weleens beleggingsideeën te halen bij finfluencers. Bijna zeven op de tien jongeren zoeken vaak informatie op over de beurs, maar ze doen dat via bronnen zoals familie en vrienden (36%) en sociale media (31%) en minder vaak via de klassieke financiële experts.Volgens Maarten Rooijakkers, de CEO van Capital At Work, ligt de focus op sociale media op een meer speculatieve beleggingsstrategie, die ingaat op de waan van de dag en dus risico's met zich brengt. De enquête polst ook naar redenen om te beginnen beleggen. Ongeveer 36 procent van de respondenten doet het voor de kinderen en 49 procent wil beleggen voor later, als aanvulling op het pensioen. Er zijn maar weinig goede redenen om niet te beleggen. Als elke euro telt om de wekelijkse boodschappen en de maandelijkse energiefacturen te betalen, dan lukt sparen, en al zeker beleggen, niet. Wie er wel in slaagt elke maand wat over te houden en dat geld niet dringend nodig heeft, kan overwegen te beleggen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn en daar hoeven geen gigantische bedragen bij komen kijken.Bij KBC wordt het klanten met de dienst 'Beleggen met je wisselgeld' heel makkelijk gemaakt om met mondjesmaat te beleggen. Wie de dienst activeert in de mobiele bankapp, geeft toestemming elke betaling af te ronden tot de volgende euro. Zodra er op die manier 10 euro bijeen is gesprokkeld, worden er deelbewijzen van het gemengde beleggingsfonds Horizon - KBC ExpertEase SRI Dynamic Classic Cap gekocht. Wie nog graag iets meer wilt beleggen, kan een turbo activeren in de app en het te beleggen wisselgeld automatisch maal twee of maal drie doen. Er zijn een paar nadelen aan die manier van beleggen. Ten eerste houdt KBC op elke aankoop van fondsendeelbewijzen 2,5 procent commissie in en worden er elk jaar 1,71 procent lopende kosten op de waarde van de deelbewijzen afgehouden. Dat zijn veel kosten. Ten tweede kunt u niet kiezen waarin u het geld investeert. Het fonds investeert ongeveer 55 procent van de middelen in aandelen. Voor jonge mensen met een lange beleggingshorizon mag dat aandelenpercentage gerust wat hoger liggen, tenminste als ze 's nachts niet wakker liggen van dalende beurskoersen. Als u weet dat de gemiddelde klant van KBC erin slaagt 20 euro per maand te beleggen met zijn wisselgeld, dan is het misschien ook een optie om 20 of 25 euro per maand te beleggen in plaats van te sparen.Het idee achter beleggen met wisselgeld is goed. U merkt allicht niets van die afrondingen en omdat alles automatisch gebeurt, kunt u zo gedachteloos en wellicht ook gespreid in de tijd beleggen. Maar u zou bijvoorbeeld evengoed elke maand een klein bedrag kunnen beleggen via de Nederlandse broker DeGiro in een van de beursgenoteerde indexfondsen (ETF's) uit zijn kernselectie. Bij de ETF's uit die kernselectie neemt DeGiro de commissiekosten van de eerste aan- of verkoop van de maand op zich.Klanten kunnen in dezelfde ETF nog een tweede transactie gratis doen in dezelfde maand, als die transactie in dezelfde richting gaat (2 keer kopen of 2 keer verkopen) en de waarde van de transactie minstens 1.000 euro bedraagt. Zo kunnen de klanten van DeGiro bijvoorbeeld deelbewijzen van iShares Core MSCI World UCITS ETF kopen, die de beursprestaties van een selectie van grote bedrijven wereldwijd probeert na te bootsen. De lopende kosten van dat beursgenoteerde fonds zijn beperkt tot 0,2 procent op jaarbasis. Ondanks de correctie van vorig jaar met 8 procent, hebben beleggers over vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,6 procent met deze tracker behaald.Er zijn ook fintechspelers en klassieke banken die geautomatiseerd beheer met ETF's aanbieden. Bij Birdee en Curvo kunt u al terecht vanaf 50 euro en bij Dexxi vanaf 100 euro. De eerste twee spelers rekenen 1 procent kosten aan voor het beheer. Dexxi rekent iets minder aan (0,8% tot 250.000 euro). Daarnaast zijn er bij alle drie nog lopende kosten op het niveau van de ETF's, die variëren van 0,1 tot 0,65 procent per jaar. Birdee is een volle dochter van BNP Paribas Asset Management en werkt vooral met ETF's van BNP. Het geld staat bij de Duitse Sutor Bank. Curvo en Dexxi werken met een Nederlandse licentie. Of u nu klant bent bij DeGiro, Birdee, Curvo of Dexxi: uw geld staat op een buitenlandse rekening. Voor de veiligheid is dat niet erg. Overal in Europa gelden gelijkaardige regels voor het toezicht en de bescherming van uw geld. Maar dat houdt wel de formaliteit in dat u die buitenlandse rekening moet aangeven aan het centraal aanspreekpunt (CAP).Wie liever niet bij een buitenlandse broker klant wordt, kan ook een beroep doen op een van de vele beleggingsplannen of fondsenspaarplannen bij de Belgische banken. Elke bank hanteert een ander minimumbedrag per periode. Bij sommige banken kan er maar één fonds gekozen worden per plan, bij andere meerdere fondsen. Bij sommige banken moet er elke maand minstens 25 euro geïnvesteerd worden. Keytrade Bank rekent op het niveau van het beleggingsplan Keyplan geen kosten aan. De Belgische internetbank rekent enkel bij een volledige uitstap binnen de vijf jaar 9,95 euro per fonds aan. Met Keyplan kan beleggen in fondsen al vanaf 25 euro per jaar. Bij andere beleggingsplannen zijn er meer kosten, of liggen de minimumbedragen hoger. De beheerders van de fondsen rekenen wel kosten aan. Die gaan automatisch van het rendement af.Zo goed als alle gouden regels voor beleggen hebben te maken met spreiding. Spreid uw aankopen in de tijd. Zo koopt u niet enkel op het hoogtepunt van de beurzen, maar ook op het dieptepunt. U zult dan mogelijk al eens te veel betalen voor een aandeel, maar misschien pikt u zo ook weleens een aandeel voor een prikje op. Stop niet al uw geld in één bedrijf, maar spreid het over verschillende bedrijven. Het liefst spreidt u ook beleggingen over verschillende sectoren en werelddelen. Stel dat Europa in een zware recessie terechtkomt door de energieschaarste, dan is er misschien nog wel mooier economisch weer te vinden in de Verenigde Staten en Azië. Het ene aandeel is ook het andere niet. In binnen- en buitenland zijn er holdings te vinden op de beurs, die op hun beurt investeren in een waaier van bedrijven en beleggers met één aandeel toegang bieden tot een gespreide beleggingsportefeuille. Let wel: er zijn ook monoholdings op de beurs, zoals Tubize dat alleen maar in aandelen van het farmabedrijf UCB investeert en Solvac dat alleen maar in aandelen van Solvay investeert. Daarmee doet u nog niet aan spreiding. Lees verder onder de tabelBeleggers die in individuele aandelen en eventueel ook in ETF's willen stappen, zijn voor kleine transacties van enkele honderden tot enkele duizenden euro's het goedkoopste af bij buitenlandse brokers zoals Mexem en DeGiro. Voor de beginnende belegger die tevreden is met een beperkter aanbod is BUX ook een optie. Vanaf 1 december gaat BUX, net zoals DeGiro en Mexem, de Belgische taks op beursverrichtingen (TOB) voor zijn klanten inhouden en doorstorten naar de Belgische fiscus. Daarmee is een belangrijk euvel voor de Belgische klanten van BUX weggewerkt.Buitenlandse rekeningen controleren is al jarenlang een van de prioriteiten van de Belgische fiscus. Wie liever geen buitenlandse rekening wilt aanhouden, kan ook terecht bij iets duurdere Belgische beleggingsapp. Bij Re=Bel van Belfius betalen beleggers 3 euro voor transacties tot 2.500 euro in Belgische aandelen, 6 euro voor Nederlandse en Franse aandelen en 15 euro voor Amerikaanse aandelen. Voor wie gewoon wat zakgeld in Belgische holdings wilt investeren, is Re=Bel met andere woorden een goede optie.Bij ING Self Invest, KBC Bolero, Keytrade Bank, MeDirect, SaxoBank betalen beleggers voor gelijkaardige orders in Belgische aandelen 7 tot 7,5 euro. Voor kleine orders in Amerikaanse aandelen zijn beleggers dan weer iets goedkoper af bij de andere brokers zoals Saxo Bank (9,75 dollar) en ING (10 dollar) dan bij Belfius (15 euro). Wie weet, wilt u wel voor enkele honderden euro's een Baby Berkshire-aandeel kopen. Berkshire Hathaway is de holding van 's werelds bekendste belegger Warren Buffett, de goedkopere klasse B-aandelen van Berkshire Hathaway zijn ook voor kleine beleggers behapbaar.Voor grotere orders kunnen andere spelers voordeliger zijn. Wie graag wat meer dienstverlening of meer informatie over individuele aandelen wilt, is vaak ook beter af bij een iets duurdere broker zoals KBC Bolero. Wie op termijn ook in aandelenopties wilt beleggen, kan het best het platform van Lynx eens verkennen. Bij ING Self Invest is er wel nog een belangrijke kanttekening te maken. Om de Self Invest-app te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een ING Lion Account openen. Die kost 1,9 euro per maand, behalve voor jongeren tot 25 jaar. Daarnaast rekent ING België in zijn beleggingsapp elke maand 0,0242 procent bewaarloon aan voor aandelen, met een minimum van 0,3025 euro per lijn.Behalve holdings zijn ook conglomeraten een gemakkelijke manier voor beleggers om te spreiden. Denk aan bedrijven zoals het Amerikaanse Honeywell en General Electric, het Duitse Siemens, het Nederlandse Philips en het Japanse Softbank die actief zijn in uiteenlopende domeinen en landen. Amazon is een modern voorbeeld van een conglomeraat. Het bedrijf is een webwinkel en platform voor allerlei diensten ineen.