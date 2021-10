'Het is stilaan tijd voor een pragmatisch perspectief tot deze vierde golf is uitgeraasd', zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Meer dan 5000 besmettingen per dag en 1275 coronapatiënten in het ziekenhuis, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Die forse stijging vergt maatregelen. De vraag is welke. Vaccins verplichten of niet-gevaccineerden isoleren, zoals Oostenrijk oppert, is een brug te ver in een zichzelf respecterende democratie. Het geloof bezingen dat we er de komende weken wel in zullen slagen de vaccintwijfelaars alsnog te overtuigen, brengt geen soelaas.

Beleidsmakers beslisten om telewerk aan te moedigen mondmaskers in openbare binnenruimtes weer te verplichten. Ook de uitbreiding van het covid safe ticket (CST) of de zogenoemde coronapas is er door.

Het uitbreiden van de coronapas is een verdedigbare strategie.

Het is stilaan tijd voor een pragmatisch perspectief tot deze vierde golf is uitgeraasd. Leven met dit virus vergt compromissen. Geloven dat je de hele bevolking kunt vaccineren, is zoiets als geloven in de onbevlekte ontvangenis van Maria. Er zal altijd een groep weigeraars zijn die je niet kunt bereiken. Wie dat wilde, heeft de kans gekregen om zich te beschermen met een vaccin; wie dat niet wilde, heeft zelf gekozen voor het grotere risico op besmetting.

Op nieuwe lockdownmaatregelen zit niemand te wachten. Het uitbreiden van de coronapas als toegangsticket voor grootschalige evenementen, een relatief normale horeca-activiteit en zelfs familiefeesten is een verdedigbare strategie. Ze is niet perfect, maar laat toe om de samenleving te laten draaien. Een coronapas geeft helaas geen waterdichte bescherming, maar verkleint wel de kans op besmetting. De invoering respecteert ook de keuze van niet-gevaccineerden, al hangt daar het prijskaartje van een negatieve covidtest aan vast. Als tijdelijk wapen in de strijd tegen dit virus, is dit naast verplichte ventilatie en mondkapjes wellicht de meest aanvaardbare maatregel.

