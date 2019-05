Het is ontluisterend hoe weinig aandacht er tijdens de verkiezingscampagne is voor de internationale ontwikkelingen en hun impact op de Belgische conjunctuur. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Het twitteraccount van de Amerikaanse president Donald Trump is dit jaar de belangrijkste conjunctuurindicator. Met één druk op de verstuurknop blies Trump vorige week de handelsoorlog met China nieuw leven in. Het herstel op de beurzen was meteen vervlogen. Vervlogen was ook de verwachting dat er een einde zou komen aan een versmachtende periode van onzekerheid. De wereld had zich te snel rijk gerekend. Zelfs al komt er de volgende weken nog een handelsdeal, dan zal die veeleer een adempauze zijn in de moeilijke relatie tussen de Verenigde Staten en China dan het begin van een stabiel huwelijk. De Verenigde Staten en China zijn strategische rivalen, die nog jaren om de macht zullen bikkelen.

