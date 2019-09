Hermann Simon: 'Duitsland heeft een probleem met winst'

Gerben van der Marel correspondent voor o.a. Trends in Duitsland

De Duitse industrie zit in een recessie en er is nog meer tegenwind op komst. De auto-industrie en de banken moeten zichzelf heruitvinden. Duitsland ligt achter in digitalisering en start-ups hebben moeite financiering te vinden in eigen land. Toch ziet de ondernemingsadviseur Hermann Simon lichtpuntjes.

Hermann Simon © .

"De Duitse industrie kan na een terugval snel heropleven", zegt de invloedrijke Duitse managementgoeroe. "Dat zagen we ook na de crisis tien jaar geleden. Investeringen in machines, auto's en technische apparatuur kan je uitstellen, maar daar zijn grenzen aan. Als een machine stukgaat, moet je ze vervangen."

