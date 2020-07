"Het zou ons allemaal - zeker ook onze zorgsector - helpen als onze overheid telkens en overal even streng zou optreden tegen de covidiots", zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

De hele medische wereld heeft zich de voorbije maanden miskeken op de impact van covid-19 op het menselijk lichaam. Het virus slaat namelijk ook hard toe in de hersenen van jongere generaties. Hoe anders verklaar je het gedrag van de hordes die zich geen snars aantrekken van de stroom waarschuwingen om de regels van social distancing te respecteren en lustig mondmaskerloos blijven samentroepen. Dat dit enkele weken geleden onder meer in Brussel aan het Flageyplein het geval was, was al over het randje. Dat het werd toegestaan ook. Al kunnen we dat nog enigszins wijten aan het verrassingseffect op onze bewindvoerders en ordehandhavers, verbouwereerdheid over zoveel roekeloosheid. Maar dat het nog altijd voorvalt, zoals eerder deze week in Knokke-Heist, is verbijsterend.

Hebben de corona-idioten het nu nog niet begrepen?

Het dodelijke virus raast op dit eigenste moment nog in alle hevigheid in heel wat prominente landen, maar bovendien komen uit alle windhoeken berichten over een heropflakkering van coronabesmettingen. Diegenen die het intussen tot in den treure gegeven veiligheidsadvies dan toch nog lacherig naast zich neerleggen, zijn idioten. Covidiots heten ze, in een meer universele taal. Uiteraard is het samentroepen van onze jongeren in volle coronatijd geen lokaal, Belgisch fenomeen. Het gebeurt helaas wereldwijd. Eveneens helaas zal tegen deze pandemie van domheid allicht nooit een vaccin gevonden en ontwikkeld worden.

Intussen is het onze regering zowaar menens met haar aanpak van toeristen die niet van plan zijn om zich aan de veiligheidsregels te houden. Zware boetes en zelfs een gevangenisstraf hangen boven het hoofd van diegenen die de quarantaineverplichting negeren na een vakantie in een rode, door een tweede besmettingsgolf getroffen regio. Wel, het zou ons allemaal - zeker ook onze zorgsector - helpen als onze overheid telkens en overal even streng zou optreden tegen de covidiots die een hele bevolking nodeloos in gevaar brengen, als tegen toeristen die hun middelvinger opsteken tegen de coronaregels.

