De CEO van de nieuwe fusiehaven Port of Antwerp-Bruges, Jacques Vandermeiren, vindt het 'niet meer redelijk' om zich te verzetten tegen de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus.

Vandermeiren zegt dat naar aanleiding van de woensdag aangekondigde investering door het Amerikaanse bedrijf Plug Power. Dat gaat net geen 300 miljoen euro pompen in een groenewaterstoffabriek in de Antwerpse haven. Het gaat om een cruciale stap in de uitbouw van de haven als groene hub. Om groene waterstof te maken is heel wat groene elektriciteit nodig. Die moet onder meer komen van de nieuwe windmolenparken op zee. Die stroom moet naar het binnenland worden gebracht met een nieuwe hoogspanningslijn: Ventilus.

Maar het project is erg omstreden. Buurtbewoners verzetten zich tegen het bovengrondse traject dat werd uitgetekend en eisen dat de hoogspanning ondergronds wordt aangelegd. Maar dat gaat tegen het advies van de experten in. De buurtbewoners dreigen met een juridische procedureslag.

Voor havenbaas Vandermeiren illustreert de nieuwe investering in groene waterstof nog eens dat verzet tegen Ventilus niet meer redelijk is. 'Het is niet meer redelijk om zich te verzetten. Het gaat om 300 mensen die een project van maatschappelijk belang tegenhouden. Daar moet een oplossing voor worden gevonden. Ventilus is niet tegen te houden."'

