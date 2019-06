opinie

'Haast u langzaam: laat dat het devies zijn bij de vorming van een nieuwe federale regering'

Daan Killemaes Hoofdredacteur Trends

'Het heeft geen zin in zeven haasten een federale regering in elkaar te flansen als die regering het herstelbeleid niet voortzet, of als die regering de economie kapot belast in een poging de begrotingsputten te vullen.' Dat zegt Daan Killemaes, hoofdredacteur van Trends.

Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS).