Opkomende economieën krijgen meer steun in hun overstap naar emissievrije mobiliteit. Een nieuw initiatief van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) met de Britse en de Amerikaanse overheid werd daartoe gelanceerd op COP27.

Het nieuwe initiatief spoort de samenwerking aan tussen bedrijven en overheden om de transitie richting uitstootvrij transport te versnellen. Het initiatief werd gisteren (donderdag) voorgesteld op COP27 in Sharm-el-Sheikh, Egypte.

Het heeft als doel om de dialoog aan te wakkeren tussen overheden van opkomende markten en grote bedrijven. Private investeringen moeten beleid stimuleren dat de overgang naar een emissievrij wagenpark mogelijk maakt.

Elektrische auto's

Het initiatief gaat weldra van start voor een jaar. De bedoeling is dat er tijdens 2023 partnerschappen worden verkend en er tegen de volgende klimaatconferentie, COP28, al enkele publiek-private overeenkomsten kunnen worden aangekondigd.

Verschillende grote bedrijven steunen het initiatief, waaronder Arcadis, The Deutsche Post DHL Group, Hitachi, Honda, LeasePlan, LinkedIn en Uber. Samen hebben deze bedrijven al een investering van meer dan 50 miljard dollar aangekondigd voor de overgang naar netto nuluitstoot in hun activiteiten en hebben ze zich toegelegd op de uitrol van meer dan 2 miljoen elektrische voertuigen tegen 2030.

"We moeten nu emissievrije wagens inzetten, niet alleen in ontwikkelde economieën, maar ook in opkomende markten", zei Amerikaans klimaatgezant John Kerry bij de lancering van het initiatief. "De private sector bij het gesprek betrekken is essentieel als we onze doelstellingen voor een koolstofvrije wereld willen halen."

