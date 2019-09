Griekse werkloosheidsgraad gedaald tot 17 procent

De werkloosheid in Griekenland is ook in juni verder afgenomen. De werkloosheidsgraad kwam uit op 17 procent, tegen 19,2 procent in juni vorig jaar. Dat heeft het Griekse bureau voor de statistiek Elstat donderdag meegedeeld.

De Acropolis in Athene.

De Griekse werkloosheid raakt dus stilaan steeds verder verwijderd van de piek van 27,9 procent die in juli 2013 werd opgetekend, nadat Griekenland vol was geraakt door de schuldencrisis. Voor de wereldwijde financiële crisis van 2008 was 7,3 procent van de Grieken officieel werkloos, kort voor het uitbreken van de schuldencrisis in Griekenland ging het om meer dan 10 procent. Griekenland staat sinds een jaar niet langer onder een reddingsscherm van internationale geldschieters en kan zich in toenemende mate opnieuw zelf financieren. De rente op tienjarig staatspapier bereikte donderdag een laagterecord van 1,530 procent. In andere Europese landen, waaronder België, is die rente momenteel negatief.