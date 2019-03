Griekenland plaatst voor het eerst sinds 2010 tienjarige staatsobligatie

Het is de eerste keer sinds maart 2010 dat Griekenland tienjarige staatsobligaties uitgeeft. Toen leverde dat de schatkist 5 miljard euro op aan een rentetarief van 6,25 procent. Het bedrag volstond echter niet om Griekenland van het bankroet te redden, enkele weken later had Athene daarvoor internationale steun nodig.

Pas in de zomer van 2018 liep het derde en laatste hulpprogramma van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) af en sindsdien moet het land weer volledig zelf instaan voor zijn financiering.