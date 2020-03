De Aziatische aandelenbeurzen veerden vrijdag op na de recente zware verliezen. Beleggers trokken zich op aan de opleving op de Europese beurzen, na steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) om de impact van de coronacrisis te verzachten. Ook werd moed geput uit de positieve slotstanden op Wall Street en de sterke opmars van de olieprijzen.

In Japan hadden beleggers een vrije dag. De Nikkei verloor deze week 5 procent. Een week eerder raakte de Japanse hoofdindex nog 16 procent kwijt. Dat was het grootste weekverlies sinds de financiële crisis in 2008.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte tussentijds 2,8 procent aan. De Kospi in Seoel kreeg er ruim 5 procent bij na de zware koersval een dag eerder. De Zuid-Koreaanse beurs stevent desondanks af op een weekverlies van meer dan 10 procent.

De Australische All Ordinaries in Sydney sloot de week af met een plusje van 0,7 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai stond tussentijds 0,3 procent hoger. De Chinese centrale bank hield zijn belangrijkste rentetarieven ongewijzigd. Economen hadden op een verlaging van de leentarieven gerekend, na een verlaging van de kapitaaleisen voor Chinese banken vorige week. De Chinese autoriteiten lijken echter voorlopig tevreden te zijn met de genomen steunmaatregelen. In de Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus voor het eerst de kop opstak, werden voor de tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen gemeld.

