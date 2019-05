Als er op federaal niveau geen ernstig beleid meer gevoerd kan worden dat de Vlaamse economie vooruit helpt, en dus ook Brussel en Wallonië, dan moet het zwaartepunt van de besluitvorming nog veel meer verschuiven naar de deelstaten. Dat zegt Trends-hoofdredacteur daan Killemaes.

Zondag 26 mei wordt beslist over de erfenis van de regering-Michel. Het is geen fortuin, maar de vooruitgang in de werkgelegenheid, de concurrentiekracht of de betaalbaarheid van de pensioenen is toch meer dan klein geld. Gaan we die erfenis opsouperen, zoals centrumlinks dat wil? Of gaan we de erfenis herbeleggen in de toekomst, zoals centrumrechts dat wil? In de deelstaten is de keuze wellicht snel gemaakt. In Vlaanderen zal een centrumrechtse meerderheid de toon blijven zetten, terwijl in Wallonië en Brussel een (centrum)linkse meerderheid het hoge woord kan voeren. Maar hoe prop je die tegenstellingen in een federale regering?

...