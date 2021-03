België laat dan toch toe dat het vaccin van AstraZeneca wordt toegediend aan 55-plussers. Dat lijkt redelijk laat, maar ons land had goede redenen om zo lang te wachten.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zwaar gegokt én gewonnen met het vaccin van AstraZeneca door het vanaf dag één ook in te zetten voor zijn senioren. Die dag één viel trouwens al begin januari, bijna vier weken voor het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het vaccin goedkeurde voor gebruik in de Europese Unie, en meer dan een maand voor de eerste AstraZeneca-vaccins in ons land arriveerden. Alleen besloten landen zoals België ook om het vaccin niet in te zetten voor 55-plussers, wegens gebrek aan voldoende gegevens over de werking bij ouderen. De Britten hebben zich nadien nog lang openlijk vrolijk gemaakt over het feit dat hun vroegere EU-collega's zo bevreesd waren voor het oer-Britse vaccin - ontwikkeld aan de universiteit van Oxford - en dat daardoor de vaccinatiegraad in de EU ontgoochelend ondermaats bleef.

Maar wat als ons land zijn wagonnetje wél meteen had aangepikt aan het vaccintreintje van het VK, en net als Boris Johnson & co had beslist om het AstraZeneca-vaccin meteen ook toe te dienen aan alle 55-plussers? En wat als nadien was gebleken dat dit vaccin onze ouderen onvoldoende zou beschermd hebben? Het kot zou te klein geweest zijn. Het zou heten dat onze overheid en experts incompetent en onverantwoord waren en zijn. Het gevolg: nóg meer kritiek op de vaccins, nóg meer twijfels over het nut, plus een eindeloze stroom bagger op de sociale media.

Goed dat we niet gegokt hebben met AstraZeneca.

Gelukkig heeft België niet gegokt met het AstraZeneca-vaccin, en dus met de gezondheid van het oudere deel van onze bevolking. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar we weten dankzij grote studies op het terrein in Engeland, Schotland en Israël pas nu wat we toen niet wisten, namelijk dat het ouderen verrassend sterk beschermt tegen ernstige covid-19. Zo reduceert het de kans op ziekenhuisopname door covid-19 al na één dosis met 80 procent. Het is dan ook volstrekt logisch dat onze regering op basis van het groen licht van de Hoge Gezondheidsraad nu heeft beslist om het vaccin van AstraZeneca in te zetten voor 55-plussers. Het zal hoe dan ook zorgen voor een versnelling in de vaccinatiecampagne, al zal die voor velen toch nooit snel genoeg kunnen gaan.

Verzuring

Ongetwijfeld zal dit niet volstaan om de scepsis over het vaccin van AstraZeneca uit te gommen. Die zit al veel te diep geworteld bij velen die hun prik nog moeten krijgen. Dit vleugje goed nieuws zal dus helaas ook lang niet volstaan om het gezeur over de crisis te doen verstommen of minstens te dimmen, ondanks de oproep van infectiologe Erika Vlieghe. Met haar uitspraak dat we moeten stoppen met te veel te zeuren, probeerde ze ons erop te wijzen dat het niets opbrengt om negatieve berichten en meningen over alle aspecten van de epidemie en het crisisbeheer op te stapelen.

Het blijft verbazen hoe één pittige maar goedbedoelde uitspraak van een topexpert als Vlieghe voor zo veel commotie zorgt. Zelfs lang nadat zij haar uitspraak in een open brief uitvoerig heeft geduid, wordt ze nog steeds getackeld op de sociale media en wordt de verzuring gewoon aangezwengeld. Het perverse effect daarvan is dat het Vlieghe en anderen, die al ruim een jaar proberen om onze families en vrienden uit het ziekenhuis te houden, wel twee keer zullen nadenken vooraleer zich in het publieke debat te mengen, en dus de facto gemuilkorfd dreigen te worden.

