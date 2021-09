Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft de betrokken gemeenten uitgenodigd tot een dialoog over de vluchten boven Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant.

Dat meldt L'Echo.

Op 2 september nodigde Gilkinet alle gemeenten die betrokken zijn bij de de activiteiten op Brussels Airport uit om deel te nemen aan een groot overlegplatform. Tientallen burgemeesters in het Brusselse gewest en de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant ontvingen de organisatorische details van dit nieuwe orgaan, waarbij ook de directie van de luchthaven, het Brussels gewest en de bemiddelaar van de luchthaven betrokken worden. Een eerste zitting, onder leiding van 'een externe en onafhankelijke moderator', is gepland op 30 september.

'Impact verminderen'

'Ik heb de ambitie om een plaats voor discussie te creëren waar iedereen vrij zijn bezorgdheden kan uitspreken en voorstellen kan doen (...), met name over de exploitatievoorwaarden van de luchthaven, de vluchtroutes die gevolgd moeten worden, de voorwaarden voor het gebruik van deze routes, het gebruik van de pistes, en vooral de uitwerking van techische oplossingen die het mogelijk maken om de impact van het luchtverkeer op de bevolking die te maken heeft met overvliegende vliegtuigen te verminderen', schrijft de minister.

