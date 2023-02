Gezond verstand zegeviert in stadiondossier Club Brugge.

Gelukkig zijn er in dit land nog rechters en ambtenaren. Mensen die, in tegenstelling tot burgemeesters en ministers, rekening houden met het algemeen belang dat in onze wetten en regelgevingen ingeschreven staat. Die conclusie dringt zich op nu de Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge te vernietigen.

Een voetbalstadion voor 40.000 toeschouwers in een drukbevolkte woonwijk in het centrum van de Brugse deelgemeente Sint-Andries: het staat haaks op alle regels van ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid. En toch gaan het Brugse stadsbestuur en de Vlaamse regering vlot mee in het megalomane verhaal van vastgoedondernemer en Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Dat de buurt nu al kreunt onder de parkeer- en mobiliteitshinder bij elke thuiswedstrijd van Club (gemiddeld goed voor 25.000 aanwezige toeschouwers) wordt als een onbelangrijk detail weggezet.

Op zich is een voetbalstadion in een woonwijk of stadscentrum niet onmogelijk. Zoals in het Nederlandse stadje Deventer, waar zowat alle supporters van het plaatselijke Go Ahead Eagles te voet of met de fiets naar de match trekken. Het probleem van Club Brugge is dat meer dan 90 procent van de supporters van buiten de Brugse agglomeratie komen. Vaak uit verre provincies als Vlaams-Brabant of Limburg, en zelfs uit Wallonië. Dat zorgt bij elke wedstrijd voor een heuse volksverhuizing.

Fata morgana

Er werd geschermd met een nieuw mobiliteitsplan dat voorziet in randparkings en tijdslots waaraan supporters zich zouden moeten houden om de toevloed aan mensen te spreiden en de overlast te beperken. Iedereen die af en toe een voetbalwedstrijd bijwoont, weet dat zo'n plan een illusie is. Supporters laten hun wagen niet achter op 10 of 20 kilometer van het stadion om dan een bus te nemen. Ze laten zich ook niet dwingen in tijdslots die hen verplichten een uur voor de wedstrijd al in het stadion aanwezig te zijn. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft minstens die fata morgana ontmaskerd.

Gezond verstand zegeviert in stadiondossier Club Brugge.

Maar de heren bewindsvoerders blijken hardleers. De Brugse burgemeester De fauw verklaarde doodleuk voor de camera's dat er wel een mouw aan te passen viel door een uitzondering toe te staan op het gemeentelijke parkeerreglement. Dat bepaalt dat er bij grote evenementen voldoende parkeerplaatsen in de buurt van het event moeten zijn.

Privaat belang

Blijkbaar moet in dit dossier alle rede wijken voor het privaat belang van Bart Verhaeghe en Club Brugge. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat het nieuwe Club-stadion een privaat initiatief is, dat ervoor moet zorgen dat in de toekomst alle exploitatie-inkomsten voor rekening van de voetbalclub zijn. De vergelijking met de Ventilus-hoogspanningslijn en de Oosterweel-werken, waarbij er een duidelijk maatschappelijk belang is, loopt in die zin helemaal mank.

Club Brugge moet niemand met de vinger wijzen. De club besliste zelf dat ze niet langer in het huidige Jan Breydel-stadion wil spelen "omdat de faciliteiten niet langer aan haar ambities voldoen". Lees: omdat we onze omzet willen maximaliseren door zelf een stadion te exploiteren. Jan Breydel behoort toe aan de stad, en daar kan die strategie niet ontplooid worden.

Duurzaamheid

De stad Brugge van haar kant ontloopt haar verantwoordelijkheid door niet langer in de stedelijke sportinfrastructuur op de Olympia-site te willen investeren. Het betonrot en de hoge kosten voor een renovatie worden als een handig excuus gebruikt om Bart Verhaeghe toe te laten één van zijn omstreden vastgoedprojecten te realiseren. Dat daarvoor een loopje moet worden genomen met elementaire mobiliteits- en stedenbouwkundige regels is in tijden waarin politici de mond vol hebben van duurzaamheid blijkbaar geen item.

Een voetbalstadion voor 40.000 toeschouwers in een drukbevolkte woonwijk in het centrum van de Brugse deelgemeente Sint-Andries: het staat haaks op alle regels van ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid. En toch gaan het Brugse stadsbestuur en de Vlaamse regering vlot mee in het megalomane verhaal van vastgoedondernemer en Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Dat de buurt nu al kreunt onder de parkeer- en mobiliteitshinder bij elke thuiswedstrijd van Club (gemiddeld goed voor 25.000 aanwezige toeschouwers) wordt als een onbelangrijk detail weggezet.Op zich is een voetbalstadion in een woonwijk of stadscentrum niet onmogelijk. Zoals in het Nederlandse stadje Deventer, waar zowat alle supporters van het plaatselijke Go Ahead Eagles te voet of met de fiets naar de match trekken. Het probleem van Club Brugge is dat meer dan 90 procent van de supporters van buiten de Brugse agglomeratie komen. Vaak uit verre provincies als Vlaams-Brabant of Limburg, en zelfs uit Wallonië. Dat zorgt bij elke wedstrijd voor een heuse volksverhuizing.Er werd geschermd met een nieuw mobiliteitsplan dat voorziet in randparkings en tijdslots waaraan supporters zich zouden moeten houden om de toevloed aan mensen te spreiden en de overlast te beperken. Iedereen die af en toe een voetbalwedstrijd bijwoont, weet dat zo'n plan een illusie is. Supporters laten hun wagen niet achter op 10 of 20 kilometer van het stadion om dan een bus te nemen. Ze laten zich ook niet dwingen in tijdslots die hen verplichten een uur voor de wedstrijd al in het stadion aanwezig te zijn. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft minstens die fata morgana ontmaskerd.Maar de heren bewindsvoerders blijken hardleers. De Brugse burgemeester De fauw verklaarde doodleuk voor de camera's dat er wel een mouw aan te passen viel door een uitzondering toe te staan op het gemeentelijke parkeerreglement. Dat bepaalt dat er bij grote evenementen voldoende parkeerplaatsen in de buurt van het event moeten zijn.Blijkbaar moet in dit dossier alle rede wijken voor het privaat belang van Bart Verhaeghe en Club Brugge. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat het nieuwe Club-stadion een privaat initiatief is, dat ervoor moet zorgen dat in de toekomst alle exploitatie-inkomsten voor rekening van de voetbalclub zijn. De vergelijking met de Ventilus-hoogspanningslijn en de Oosterweel-werken, waarbij er een duidelijk maatschappelijk belang is, loopt in die zin helemaal mank.Club Brugge moet niemand met de vinger wijzen. De club besliste zelf dat ze niet langer in het huidige Jan Breydel-stadion wil spelen "omdat de faciliteiten niet langer aan haar ambities voldoen". Lees: omdat we onze omzet willen maximaliseren door zelf een stadion te exploiteren. Jan Breydel behoort toe aan de stad, en daar kan die strategie niet ontplooid worden.De stad Brugge van haar kant ontloopt haar verantwoordelijkheid door niet langer in de stedelijke sportinfrastructuur op de Olympia-site te willen investeren. Het betonrot en de hoge kosten voor een renovatie worden als een handig excuus gebruikt om Bart Verhaeghe toe te laten één van zijn omstreden vastgoedprojecten te realiseren. Dat daarvoor een loopje moet worden genomen met elementaire mobiliteits- en stedenbouwkundige regels is in tijden waarin politici de mond vol hebben van duurzaamheid blijkbaar geen item.